Meloni contro Renzi: «No a un governo dell’inciucio. Faremo le barricate»

«Sembra ieri che doveva lasciare la politica… ora annuncia addirittura che se dovesse cadere il governo Conte bis si formerà un altro governo di palazzo. Faremo le barricate per impedire l’ennesimo inciucio sulla pelle degli italiani e per ridare ai cittadini la possibilità di esercitare la loro sovranità tornando alle urne». Giorgia Meloni passa all’attacco di Renzi sui social. Lo fa rilanciando un fotomontaggio contro l’ex premier,ora leader di Iv : “Senza ritegno”. Sul lato sinistro, si ricorda quanto diceva Renzi nel dicembre 2016: “Se perdo il referendum io non solo vado a casa, ma smetto di fare politica”. Come sia andata a finire è sotto agli occhi di tutti. Dunque, sullato destra, le sue parole più recenti, di poche ore fa: “Se cade il governo Conte bis, ci sarà un nuovo governo. Non le elezioni”.

Questa mattina circolavano voci di un possibile interesse di Salvini per un governo di scopo che portasse il paese alle elezioni dopo un’eventuale caduta del Conte bis. Ma la voce è stata è stata smentita dal leader della Lega. ”Non c’è nessuna ipotesi di un nuovo governo con Renzi, solo fantasie…”. Salvini lo afferma a margine di un sit in del carroccio a difesa della legge sulle telecamere in tv e negli asili.