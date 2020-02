Meloni: «Conte ha avuto la foga di attaccare gli avversari per dire che era più bravo lui» (video)

Giorgia Meloni interviene sul coronavirus. «In tutta questa vicenda il grande problema è stato, dal nostro punto di vista, un’assenza di informazioni chiare e certe». Lo afferma in aula dopo le comunicazioni del ministro Speranza. «Noi siamo passati, senza soluzione di continuità, dalla minimizzazione del fenomeno alla psicosi totale. Questa schizofrenia è stata frutto di una comunicazione non esattamente puntuale».

Meloni: all’inizio c’è stata minimizzazione

«All’inizio», afferma Giorgia Meloni, «una totale minimizzazione del fatto come se non ci fosse un problema». Non solo. «Chi chiedeva che si mettessero in quarantena coloro che rientravano dalla Cina è stato tacciato di allarmismo. Così come chi chiedeva che si facessero dei controlli anche per i minori. E in alcuni casi ci hanno accusato addirittura di razzismo. Perché ormai c’è questa psicosi della sinistra. Non si più parlare di niente perché tutto viene ricondotto al razzismo o al nazionalismo o al populismo. Tutte cose che non c’entrano niente. Quando ti occupi della salute dei cittadini lo fai per tutti, indipendente dalla loro etnia o nazionalità».

«La foga di attaccare gli avversari»

«Ci siamo ritrovati dalla psicosi “andiamo tutti ad abbracciare i cinesi” al “oh Dio è finita l’amuchina”. Credo che si siano dati dei messaggi un tantino schizofrenici». «E dispiace – incalza Giorgia Meloni – vedere il presidente del Consiglio italiano che, ad un certo punto, si mette a dire davanti al mondo intero che il problema è stato una falla nel nostro sistema sanitario. In questo modo ha trasformato in un secondo l’Italia da Nazione che aveva fatto il più alto numero di controlli in Europa alla Nazione untrice d’Europa. Perché lo ha fatto? Non lo so. Forse a causa della foga di attaccare un avversario interno. E di dire che era più bravo lui rispetto ai governatori delle Regioni di centrodestra».

Meloni: «Così si scredita un’intera Nazione»