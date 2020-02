L’INDIGNOMETRO/ Nelle emergenze si riconoscono gli incapaci. E Conte…

Oggi l’indignometro non può non occuparsi di Conte. Prima ha occupato militarmente con una invasivo salto di qualità tra sabato e domenica tutti i canali televisivi, Barbara D’Urso compresa, e poi adesso dice alla Rai di abbassare i toni. Non bisogna sottovalutare nulla e l’emergenza Coronavirus deve essere affrontata con serietà. Ma personalmente ritengo che il Governo si sia mosso goffamente. Ovvero che abbia usato questa emergenza per distogliere la pubblica opinione dai propri fallimenti e che poi questa azione forzata abbia causato più danni della epidemia stessa.

Da Conte danni irreversibili

Hanno urlato e straparlato ovunque, smentendo scienziati, litigando con le Regioni e poi, adesso, dicono alla Rai di non esagerare dopo che l’hanno occupata, e non solo la Rai, da mattina a sera. Sono davvero indignato. Non si può scegliere un Presidente del Consiglio per caso, prelevare un cittadino qualunque e metterlo alla guida della Nazione.

Nelle emergenze se uno è una nullità lo si vede ancora più nitidamente. E i danni sono irreversibili. L’indignometro sale alle stelle di fronte a questo incapace di Conte