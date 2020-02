“La protesta organizzata da Rifondazione Comunista davanti a Palazzo Lascaris, a Torino, è al limite del grottesco”. Lo dichiara Maurizio Marrone di Fratelli d’Italia. “Se – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte – sono solo quattro residuati bellici sovietici a scendere in piazza contro le nostre iniziative, quali la distribuzione del fumetto Foiba rossa nelle scuole piemontesi e la revoca delle borse di studio agli antagonisti responsabili delle violenze in Università, allora ringraziamo i compagni di rifondazione per spronarci a tirare dritto”.

“Foiba rossa” a scuola: Rifondazione non ci sta

“Intanto però – prosegue Marrone – li denunciamo tutti penalmente per negazionismo. Li denunciamo insieme a quanti in questi giorni sui social, nei Consigli comunali e dagli organi di informazione. Costoro hanno negato la vera natura di genocidio dello sterminio attuato nelle foibe contrastando il Giorno del ricordo. Il reato, secondo la legge 116/2016, riguarda oltre alla Shoah anche i crimini di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. A sinistra faranno bene a capire che non hanno alcuna licenza d’odio”.

FdI: “Sinistra al limite del grottesco”

“Sappiano – aggiunge l’esponente di FdI – questi sparuti e ingrigiti nostalgici che il progetto per ricordare Norma Cossetto nelle scuole procede, tanto che abbiamo concordato con l’assessore Elena Chiorino di affidare alle associazioni di esuli giuliani e dalmati la distribuzione di Foiba rossa nelle scuole, esattamente come in Regione Veneto, così da poter far raccontare il dramma degli infoibati dai diretti testimoni di quel drammatico genocidio anti italiano che oggi qualcuno vorrebbe ancora negare”.