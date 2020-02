Libia, l’Ue ora pensa solo alle armi. Meloni: “Serve il blocco navale contro l’immigrazione clandestina”

“Se si può impedire l’arrivo di armi, si può anche impedire la partenza dei barconi degli scafisiti”. All’indomani della decisione della Ue di sospendere la missione Sophia, Giorgia Meloni rilancia la necessità del blocco navale come misura di contrasto più efficace contro il traffico di uomini. E, quindi, l’arrivo in Italia di centinaia di clandestini. “Basta prese in giro, serve il blocco navale per fermare l’immigrazione illegale di massa”, ha scritto la leader di FdI sui suoi social, commentando le misure di contrasto al traffico d’armi in Libia.

L’operazione contro il traffico di armi in Libia

Ieri il Consiglio Affari esteri dell’Ue ha deciso la sostituzione della missione Sophia con una nuova missione. La prima aveva il compito di contrastare l’immigrazione clandestina, la seconda sarà di pattugliamento navale e aereo per vigilare sull’applicazione dell’embargo di armi per Tripoli. L’Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, ha annunciato la misura sostenendo che “abbiamo raggiunto un accordo politico che pensavo fosse impossibile”. “Abbiamo concordato di lanciare una nuova operazione nel Mediterraneo e l’operazione Sophia sarà chiusa”. “La sua fine – ha aggiunto – era prevista per il 20 marzo e per quel giorno l’operazione terminerà. Ma lanceremo una nuova operazione nel Mediterraneo, che avrà come obiettivo attuare l’embargo sulle armi deciso dal Consiglio di sicurezza dell’Onu”.

L’Ue fa spallucce sui migranti

L’operazione, ha poi chiarito Borrell, “manterrà altri compiti secondari, anche combattere il crimine organizzato responsabile delle migrazioni e anche l’addestramento della Guardia Costiera e della Marina libiche”. Dunque, la priorità è la lotta al traffico d’armi e solo secondariamente l’operazione si occuperà di contrasto al traffico d’uomini. Con buona pace degli Stati membri che hanno manifestato, come ricordato dallo stesso Commissario, “legittime preoccupazioni riguardo al potenziale impatto sui flussi migratori, il cosiddetto effetto di attrazione”. “Questo sarà osservato con attenzione e riportato regolarmente al comandante. Nel caso si osservi un pull factor sui migranti, le navi verranno ritirate dalle aree interessate”, si è limitato a rassicurare Borrell.