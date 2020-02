«Sono qui negli Usa sempre con lo stesso obiettivo: difendere gli interessi italiani. Considero importante e lavoro per creare una rete di conservatori, unendo i tanti movimenti che nel mondo difendono i nostri valori di riferimento e continuo a cercare amici e collaborazione su questo piano politico». Giorgia Meloni, alle telecamere del Tg2, spiega così il senso della sua partecipazione, a Washington, alla importante convention repubblicana, il “National prayer“, evento “blindato” ai media e che sarà chiuso, domani, dall’intervento del presidente americano Donald Trump. Una partecipazione, quella della Meloni, che sarà bissata alla fine del mese da un altro evento sempre negli Stati Uniti, al “Conservative political action“.

Sondaggi boom per la Meloni e FdI

Intanto, sul fronte sondaggi, arrivano nuovi dati positivi per Fratelli d’Italia. In base alle stime dell’Istituto Ixé, la Lega scende sotto la soglia del 30 per cento (29,8), mentre Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi. Cresce dello 0,4 per cento, salendo, così, al 12,4 per cento. Con uno 0,1 per cento in più rispetto alla settimana precedente. Forza Italia si assesta al 7 per cento, male il Partito Democratico, stimato al 19,8 per cento, che perde uno 0,2 per cento rispetto alla precedente rilevazione. Malissimo il M5S, che perde uno 0,7 per cento e tocca il 15,2 per cento.

Ecco l’intervista del Tg2 a Giorgia Meloni.