Beata ignoranza, la Cinquestelle Lezzi sempre più spettacolare. Ci insegnano la vita, ci spiegano la politica, ci illuminano il percorso, ma dimenticano la lingua italiana.

Paghiamo un meritatissimo stipendio all’onorevole Barbara Lezzi, per carità già nota di suo per le gaffe a ripetizione. Ma stavolta negli studi televisivi si è cimentata in una spettacolare contorsione linguistica che sarebbe difficile da immaginare in un asilo.

Lezzi lascia tutti di stucco

La Lezzi ha detto che la prescrizione serve alle “persone più ambienti”. Ovviamente, tutti di stucco. Magari se avesse voluto dire facoltose avrebbe sbagliato con facilone; oppure più ricche con micche; e ancora danarose con clamorose.

Perché non tornano sui banchi di scuola anziché continuare a inanellare papere che svergognano una intera classe politica. La signora è stata ministro della nostra Nazione e davvero non osiamo pensare quante altre perle del genere possa esserci sfuggite.

Social scatenati

Sui social, ovviamente, si è scatenata l’ilarità generale verso l’ex ministro. Del resto, dagli studi di Agorà di Serena Bortons si può raggiungere la popolarità come procedere verso l’inferno catodico. Ha prevalso la seconda opzione, decisamente.

E’ andata così, con la Lezzi subito all’attacco: “La Lega non voleva mai sedersi a tavolo della riforma della giustizia”. E poi: “A me interessa che chi ha subito un torto abbia la possibilità di trovare giustizia”, quindi la gaffe: “Non sono una giurista ma è abbastanza semplice. A me da legislatore interessa che non ci siano vittime senza giustizia, chi ha utilizzato la prescrizione sono sempre state le persone più ambienti, come Berlusconi”.

Sono quelli – parlamentari così – che strillano in continuazione contro gli avversari. Maneggiano diritto sparando autentiche stupidaggini. L’Italia non merita “onorevoli” di questo genere.

Anche se come Toninelli neanche la Lezzi sta più al governo, qualcuno dovrà pur dire a questi soggetti che non è obbligatorio andare in tv a parlare di ciò che non si conosce.