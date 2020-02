Incredibile al Tg5: giornalista parla del coronavirus e si scatena la tosse (video)

Il tono è preoccupato, mentre annuncia nuovi dettagli sull’emergenza coronavirus durante un’edizione del Tg5. Ma ecco che dopo qualche istante, la conduttrice, Domitilla Savignoni, viene colpita da un attacco di tosse convulsa, secca, proprio come quella del coronavirus di cui stava parlando. Il bello, si fa per dire, della diretta, con la brava giornalista che se la cava egregiamente fino al lancio del servizio successivo. Una scena indubbiamente divertente, paradossale, che sta facendo il giro del web in tutto il mondo. Quei colpi di tosse, abbinati alle notizie sul coronavirus, sono una coincidenza davvero incredibile. Che ovviamente non ha nulla a che vedere con le condizioni di salute della Savignoni, probabilmente vittima solo di un attacco di raucedine e di secchezza della gola dovuta alla conduzione del tg. La Savignoni, non mancando di sorridere, domanda scusa e prosegue con professionalità.