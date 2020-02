Il Papa mette in guardia sacerdoti e suore nella giornata dedicata alla vita consacrata: “Il tentatore, il diavolo insiste proprio sulle nostre miserie, sulle nostre mani vuote: ‘In tanti anni non sei migliorato, non hai realizzato quel che potevi, non ti han lasciato fare quello per cui eri portato, non sei stato sempre fedele, non sei capace’. Noi vediamo che ciò in parte è vero e andiamo dietro a pensieri e sentimenti che ci disorientano. E rischiamo di perdere la bussola, che è la gratuità di Dio”.

Bergoglio, celebrando la messa nella Basilica vaticana in occasione della XXIV Giornata mondiale dedicata alla vita consacrata, ricorda a preti e suore che la vita consacrata è “vedere quel che conta nella vita. È accogliere il dono del Signore a braccia aperte. Cari fratelli e sorelle, non ci siamo meritati la vita religiosa, è un dono di amore che abbiamo ricevuto”.

Il Papa invita a non perdere la speranza

Il Papa ha anche invitato preti e suore a non perdere mai la speranza. “Guardandosi attorno, è facile perdere la speranza: le cose che non vanno, il calo delle vocazioni… Incombe ancora la tentazione dello sguardo mondano, che azzera la speranza”.

“Guardiamo al Vangelo e vediamo Simeone e Anna: erano anziani, soli, eppure non avevano perso la speranza, – spiega Bergoglio – perché stavano a contatto col Signore. Anna ‘non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere’. Ecco il segreto: non allontanarsi dal Signore, fonte della speranza. Diventiamo ciechi se non guardiamo al Signore ogni giorno, se non lo adoriamo. Cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per il dono della vita consacrata e chiediamo uno sguardo nuovo, che sa vedere la grazia, che sa cercare il prossimo, che sa sperare. Allora anche i nostri occhi vedranno la salvezza”.