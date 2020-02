Si registra in Francia il primo morto a causa del coronavirus fuori dall’Asia. Si tratta di un turista cinese ottantenne, che era stato ricoverato il 25gennaio. La notizia è stata confermata dal ministro della Sanità francese, Agnes Buzyn.

Nove giorni in Francia prima di essere ricoverato

L’uomo era originario della provincia dell’Hubei, la più colpita dall’epidemia. Era arrivato in Francia il 16 gennaio e il 25 era stato ricoverato all’ospedale Bichat di Parigi. Le sue condizioni “si erano rapidamente deteriorate, da molti giorni era in uno stato critico nel reparto di rianimazione”, ha spiegato Buzyn.

Il primo morto da coronavirus in Europa

È stata sempre la ministra della Sanità a sottolineare che si tratta “del primo decesso per il coronavirus in Europa e fuori dall’Asia”. Anche la figlia dell’uomo è stata contagiata dal coronavirus Covid-19 ed è stata ricoverata a Bichat, ma “il suo stato di salute non preoccupa più e la donna potrebbe essere presto dimessa”, ha precisato la ministra. In totale, ha ricordato la ministra, vi sono stati undici casi confermati in Francia. Al momento si contano un deceduto, quattro pazienti dimessi dopo essere guariti e altri sei che rimangono ricoverati, ma il loro stato non desta preoccupazione.