“I romani chiedono un’alternativa al disastro Raggi. Subito”

Vedi Roma e pensi al disastro Raggi. L’ineffabile sindaca è il “monumento al fallimento dei Cinquestelle. E appena crolla lei, finisce per tutti”. Ecco perché a Roma serve “un grande movimento civile per la primavera 2021, per riunire tutta quella gente che non ce la fa più. Movimento civile nel senso di educazione, perché la politica degli scappati di casa deve finire il più presto possibile”. Lo scrive Sergio Marchi in un articolo su 7 Colli.

“La sindaca è un monumento al fallimento del M5S”

“Hanno ingannato il popolo – scrive l’esponente di Fratelli d’Italia – sui rifiuti. Hanno promesso la rivoluzione e finora ci sono costati enormemente in tariffe. Se portano l’immondizia fuori regione o all’estero, poi paghiamo noi”.

Un elenco dettagliato di mancanze, omissioni e fallimenti. “Ci hanno preso in giro sui trasporti. A Roma fanno schifo, a partire da quella metropolitana che nelle grandi città è un simbolo d’orgoglio e di potenza. Qui ne abbiamo con stazioni in uscita ma non in entrata e viceversa. Per non parlare degli autobus, che fanno notizia per ritardi e incendi”.

Disastro Raggi, il centrodestra si attivi

I romani leggono una lista che conoscono a memoria. “L’illuminazione delle strade – prosegue Marchi – è a giorni alterna e in molte zone della grandissima periferia cittadina non arriva proprio. E chi corre pericoli sono le nostre donne e i nostri figli quando le attraversano. Che cosa dobbiamo attendere per vedere risolta una questione che riguarda anche e soprattutto la nostra sicurezza?”

La risposta della Raggi? Lei straparla di altro. Di storia che non conosce. Di politica che non capisce. Ecco perché, prosegue l’articolo su 7 Colli, “è da augurarsi che questa stagione grave finisca presto”. L’unica alternativa – dopo decenni di sinistra – sta nel centrodestra. Ci auguriamo che si riescano a mettere d’accordo rapidamente su una candidatura a sindaco. Sarà talmente violenta la reazione della sinistra contro chiunque che va portata subito all’attenzione di tutti i romani. Ne parleremo diffusamente nelle prossime settimane.