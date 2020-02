In ogni parte del Mondo. Lunedì 9 marzo la Camera dei deputati ospiterà la presentazione dell’ultimo libro-réportage di Claudia Svampa. Un’occasione per puntare i riflettori sulle missioni internazionali che vedono coinvolti i nostri militari. A tutte le latitudini. Per conoscere chi sono davvero i soldati italiani impegnati negli scenari di guerra. Le loro personalità. Le loro paure. La loro dedizione.

Camera, presentazione di “In ogni parte del Mondo”

L’iniziativa, promossa da Giovanni Provenzano, è dedicata al ricordo di Alessandro Romani. Capitano incursore del Nono reggimento d’assalto paracadutisti “Col. Moschin”. Medaglia d’oro al Valor Militare, Romani cade in combattimento in Afghanistan il 17 settembre 2010.

In ricordo del capitano Alessandro Romani

Alessandro inizia la sua carriera militare nel gennaio 1995. Inquadrato tra gli aspiranti paracadutisti, dopo cinque mesi di corso viene assegnato alla Brigata paracadutisti Dopo il brevetto militare a Pisa, comincia il servizio di prima nomina a Livorno. Fin dall’inizio desidere entrare nella forze speciali. E con il grado di maresciallo, nel marzo 2001, viene inquadrato nella 13esima Compagnia Paracadutisti “Condor” del V Battaglione “El Alamein”.

Poi approda al Nono Reggimento d’Assalto “Col Moschin”. Romani partecipa a diverse missioni in Iraq e Afghanistan. Da tenente è dislocato alla Task Force 45 in Afghanistan. Il 17 settembre 2010 viene trasportato in elicottero nella zona di Bakwah, in provincia di Herat. Per catturare alcuni terroristi afghani individuati da un Predator mentre piazzano un ordigno sotto il ponte di una strada. Ferito a una spalla nello scontro a fuoco, il capitano Romani muore poche ore dopo all’ospedale di Farah per arresto cardiocircolatori dovuto alle ferite riportate.

La presentazione di In ogni parte del Mondo si terrà il 9 febbraio alle ore 17,30 nella Sala del Refettorio della Camera in via del Seminario 76. Introduce Giovanni Provenzano. Intervengono Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Monica Maggioni giornalista Rai, Guido Crosetto già sottosegretario alla Difesa e il generale Marco Bertolini. Modera il dibattito il giornalista Giampaolo Rossi, componente del Cda della Rai.