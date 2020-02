Giordania, turista italiano muore travolto da un masso nel sito archeologico di Petra

Un turista italiano trentenne, Alessandro Ghisoni, è morto oggi colpito alla testa da un masso nei pressi di al-Khazneh nel sito archeologico di Petra, in Giordania. A darne notizia l’agenzia di stampa ufficiale della Giordania, la Petra, secondo la quale a provocare l’incidente sarebbero state le forti piogge dei giorni scorsi. Rimasto gravemente ferito alla testa, secondo quanto riferiscono i media locali l’italiano sarebbe morto dopo essere stato ricoverato al Queen Rania Hospital di Petra.

L’ambasciata d’Italia ad Amman, in stretto raccordo con la Farnesina, e in contatto con le autorità locali, sta seguendo fin dal primo momento il caso del connazionale per prestare ogni possibile assistenza ai suoi familiari. Lo rendono noti fonti della Farnesina.