Quanti guai provoca, la deputata Occhionero… Fa fare una figuraccia a Renzi, che sarà pure garantista ma a passare per fesso non ci sta. Imbarazza Conte, a cui ancora ieri ha regalato l’ennesimo voto di fiducia. Ammutolisce i Cinquestelle che stavolta, a differenza di altre occasioni, non dicono una parola. Il Pd non dice nulla, ci è abituato.

Renziana da pochi mesi, Giuseppina Occhionero ha fatto in tempo a farsi indagare. E questo lo sappiamo da un po’. Ma ora rischia il processo per aver detto il falso sul suo rapporto di lavoro con Alessandro Nicosia, già suo portaborse e da mesi in carcere per associazione mafiosa.

La Occhionero e la sua relazione con Nicosia

Implicata con lui – scrivono i magistrati che hanno origliato le loro conversazioni – anche in un rapporto sentimentale, la Occhionero lo portava nelle carceri dove lui incontrava mafiosi. Gli inquirenti sospettano apertamente scambi di pizzini dietro le sbarre.