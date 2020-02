FdI in piazza con oltre 300 banchetti: ecco dove firmare per “cambiare il futuro dell’Italia”

Centinaia in tutta Italia. Sono i banchetti allestiti da FdI in questo fine settimana per raccogliere le firme a sostegno delle quattro proposte di legge di iniziativa popolare per le riforme. Riprende dunque con forte slancio la campagna della destra per dotare l’Italia di un assetto istituzionale più adatto alle esigenze di una moderna democrazia.

Le riforme proposte da FdI

Le proposte di legge vanno dalla riforma per l’elezione diretta del Capo dello Stato, una battaglia storica di FdI dalla quale ora sembra essere stato folgorato anche Renzi, all’abolizione dei senatori a vita; dalla supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo al tetto alle tasse in Costituzione.

Centinaia di banchetti in tutta Italia

Proprio quest’ultimo punto è fra le ragioni per cui FdI ha deciso di candidare alle suppletive del Collegio Roma 1 della Camera Maurizio Leo. “Un uomo che vuole tagliare le tasse”, ha spiegato Meloni a margine di una iniziativa elettorale, durante la quale ha ricordato che le proposte di FdI potrebbero davvero “cambiare il futuro dell’Italia”. L’elenco completo dei banchetti presso i quali è possibile firmare si trova sul sito del partito e dà, contestualmente, la misura della mobilitazione: solo in questo fine settimana i militanti di FdI sono presenti con i gazebo per le riforme in oltre 300 piazze.