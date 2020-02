Erotismo vs allarmismo: foto hot della showgirl brasiliana Fabiana Britto contro il panico da virus

Erotismo contro allarmismo. Niente panico, tanti centimetri di pelle nuda, una mascherina con il marchio bene in vista e reiterati inviti a non lasciarsi sopraffare dall’allarmismo sul Coronavirus. Si presenta così su Instagram la modella e showgirl brasiliana Fabiana Britto. A corredo di una foto in cui è prona su un letto con indosso solo una mascherina la modella scrive: “Basta allarmismo !!! Ci stiamo facendo del male da soli, non si può fermare un Paese !!!! È una bruttissima forma virale ma molto più vicina all’influenza che alla Sars o all’influenza dei cammelli. La maggioranza dei casi sono a casa loro tranquilli, come succede nella maggior parte dei pazienti con influenza”. Un’ora prima aveva accompagnato la sua foto su un divano, in golfino e mascherina, con la frase “Niente Allarmismo ma tanta prevenzione ! Ascoltiamo il consigli degli specialisti”. Lodevole l’intenzione di contribuire con l’originale strumento delle foto hot a combattere il panico da virus. L’unica cosa che ci sentiamo di raccomandare all’avvenente testimoniale e di non posare troppi a lungo senza vestiti. È facile prendiersi un raffreddore. E di questi tempi è cosa pericolosa. Allarmismo