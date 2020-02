Magari non se ne farà nulla, ma che al tempo del coronavirus ci sia chi si mette a ipotizzare un inciucio bello e buono fa indignare eccome. L’infezione diventa un pretesto per una trama politica davanti ad un’Italia attonita per quello che succede. Chi pensa a cose del genere fa male i suoi conti: perché se andasse in porto la schifezza che si è letta sui giornali, essa sarebbe più letale del coronavirus. Sicuramente dal punto di vista elettorale; certamente da quello politico; indubbiamente sotto il profilo morale.

Ci si astenga dal provarci davvero. Anche perché non si capisce chi possa starci, se non altri zombie della politica.

Meloni: “No all’inciucio”

E abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando abbiamo letto le parole di Giorgia Meloni. Più o meno la leader di Fdi ha mandato a dire “fatevelo da soli, noi non ci stiamo”.