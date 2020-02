“Sta bene” il ragazzo di 17 anni che non ha potuto essere rimpatriato con gli altri italiani presenti in Cina. “E sono davvero felice che i test abbiano confermato che non e’ positivo al coronavirus”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, che ha accompagnato i connazionali rientrati dal Paese asiatico. Il ragazzo non è potuto salire sul volo perché aveva la febbre a 37.7 e “i protocolli, non solo i nostri ma anche quelli cinesi, prevedevano, in uscita dalla Cina, che non potesse essere imbarcato. E purtroppo così è stato. Adesso sta bene, e la Farnesina si attiverà per il rientro. E’ ipotizzabile che possa uscire dalla zona rossa e poi essere imbarcato su un altro volo”.

Coronavirus, stanno bene gli italiani rimpatriati

Per quanto riguarda le persone sbarcate, “stavano bene ai controlli prima della partenza e stavano bene all’arrivo. Ora stanno in un luogo sicuro in attesa che passino alcuni giorni per sincerarsi che le loro condizioni rimangano tali. E saranno naturalmente liberi di circolare e tornare a una vita normale”. Sileri racconta che “il viaggio e’ andato molto bene e tutti i connazionali sono stati davvero collaborativi. Veramente un viaggio tranquillo. Erano contenti di tornare, anche se provati dalla stanchezza, dall’attesa e anche dal viaggio”.

Mentre sale a 425 il bilancio dei morti in Cina (oltre 20.400 i contagi) per la polmonite causata dal coronavirus, lo Spallanzani fa sapere che sono stati dimessi 26 pazienti con sintomi che non avevano però contratto il virus mentre altri 11 sono in osservazione in queste ore. I test sono in corso.

Allo Spallanzani si aggravano le condizioni dei due coniugi cinesi

Ancora, l’Istituto Spallanzani riguardo alla coppia di coniugi cinesi ricoverati, fa sapere nel bollettino medico che le loro condizioni si sono aggravate. Il direttore dell’Istituto Francesco Vaia nel bollettino sulla coppia ha detto che “nelle ultime ore la coppia cinese ha avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una infezione respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva”. “I pazienti – ha aggiunto – sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutti le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali”.