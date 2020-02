Nel derby sul coronavirus anche i renziani fanno la loro parte. Guai ad ammettere che lo tsunami poteva essere evitato. Guai a riconoscere la sottovalutazione delle prime ore da parte della maggioranza anti fascio-leghista.

Coronavirus, Italia Viva scherza con il fuoco

“Tutte le misure per evitare che il coronavirus si propaghi vanno prese con buonsenso e senza allarmismi”. Così un video sulla pagina Facebook di Italia Viva punta i riflettori sull’emergenza nazionale. E gioca sulla provocazione- Protagonista il renziano Luciano Nobili che in un tweet posta il video che trasuda buonsenso e anti-sovranismo. Precauzioni, sì, ma senza allarmi. Insomma niente propaganda altrui. Gli avversari sbagliano e strumentalizzano, il partito di Renzi invece è un raro campione di responsabilità.

“Va garantita la sicurezza dei cittadini – dice Luciano Sancho – è ovvio che tutte le precauzioni prese a Fiumicino vanno prese anche nei porti. Ma non prendiamoci in giro. Il virus in Italia è arrivato con un aereo in Business Class non con un barcone attraccato a Pozzallo”. Neanche di fronte all’allarme per la salute nazionale il partitino dell’ex rottamatore riesce a silenziare la polemica politica. Anche se a parole Renzi lancia un vibrante appello all’unità nazionale e chiede di fermare le polemiche.