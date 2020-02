La reazione dell’Italia all’epidemia di nuovo coronavirus, con il blocco dei voli da e per la Cina, “è stata improvvisata e gestita in maniera dilettantesca”. Una volta passata l’emergenza potrebbero esserci “conseguenze” nei rapporti tra Roma e Pechino. Lo denuncia Alberto Bradanini, ex ambasciatore italiano in Cina e ora presidente del Centro studi sulla Cina contemporanea. Bradanini ha parlato con l‘Adnkronos delle tensioni tra Roma e Pechino di queste ore.

