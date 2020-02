Tagliagole, censori, vampiri, famiglia, cortigiani: sceglietela voi la medaglia da affibbiare a chi ha messo in campo un’ossessionante campagna di insulti contro Gennaro Sangiuliano, giornalista libero.

Il direttore del Tg2 lo hanno messo nel mirino i nemici del pluralismo. In faccia, ma anche nell’ombra, gliene dice quattro un deputato che stava col Pd ma era contagiato da Renzi e ora è schierato con Italia Viva. È Michele Anzaldi, che è a livello di riti voodoo contro Sangiuliano.

Non passa giorno che non mandi la sua maledizione. E magari rifletta su ciò che ha scritto il direttore del Tg2 su Facebook e che certamente riguarda proprio Anzaldi: “Un deputato che si fa forte della sua immunità per picchiarmi come si può fare ad una persona con le mani legate”. Possibile che non vada mai bene nulla? O vogliamo precipitare al livello di Tommaso Montanari, quello che è arrivato a scrivere un’autentica bestialità su Twitter?

Ossessionati da Sangiuliano

Non gli era piaciuto un servizio. Per gente così, “a sinistra” come si vanta sul suo account, le cose si risolvono in questa maniera. Lo chiamano professore. Se insegna cose del genere…. A casa mia le minacce di morte sono un reato.