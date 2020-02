Il virologo Roberto Burioni continua a dispensare consigli dalla sua pagina medicalfacts.it. Nell’ultimo video pubblicato dal professore si suggerisce ai cittadini di restare in casa anche per un lieve raffreddore. La regola base – sostiene Burioni – “è che se si è influenzati si rimane a casa, per evitare di trasmetterla ad altri. In questo momento di emergenza, poi, bisogna essere ancora più attenti. I falsi allarmi disperdono risorse ed energie, che dovrebbero essere interamente concentrate sull’epidemia da coronavirus”.

“Se una persona con una semplice influenza va al lavoro contagia gli altri e se uno dei contagiati è stato in una zona a rischio il nostro sistema lo controlla, l’influenza ci può fare un danno, un danno indiretto, perché l’influenza in questi giorni ci confonde. Chi va a lavorare con l’influenza in questi giorni non è un lavoratore coscienzioso ma soltanto uno sciocco. Non bisogna disperdere energie in direzioni che invece sono inutili”.