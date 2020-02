Benji & Fede si separano, la rabbia e la delusione dei fan in migliaia di commenti su Instagram (video)

Il duo Benji & Fede non ci sarà più. L’annuncio, una doccia fredda per migliaia di fan che hanno sfogato la loro rabbia e la loro delusione sui social. «Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita», si legge su Instagram in un post dedicato al libro “Naked”, in uscita il 17 marzo. «Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile. Ma anche intensa e faticosa. “Non so come fate a fare questa vita”, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro».

Benji & Fede: «Abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi»

«Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa Persona», hanno aggiunto Benji & Fede. «Per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin». Il messaggio continua. «Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi. Per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora».

In un libro tutti i retroscena

Nel libro «vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni», continuano Benji & Fede. «E perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, Vi vogliamo bene».

Pioggia di commenti su Instagram

Migliaia i commenti al post su Instagram. Incredulità, rabbia e delusione tra i fan. «Piango», si limita a scrivere “aauro”. Annarita mostra amarezza: «Diteci che è un’altra pausa». “Veronjcs” stenta a crederci: «Ma voi siete pazzi». Giada: «Non potete lasciarci così». Francesca dice di avere «il cuore a pezzi». Juliet: «Non ditemi che è la fine di Benji & Fede». In tanti sono convinti che si tratti di uno scherzo, ma poi capiscono che non lo è. Per Kiara è addirittura «la fine di tutto». Rassegnata Aury: «Questa notizia non mi rende per niente felice, temevo questo post da un momento all’altro». E Alessandra se l’aspettava: «Si sapeva, era solo una questione di tempo».