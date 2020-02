Si può essere israeliti e invitare alla cautela chi con troppa leggerezza lancia allarmi sul ritorno dell’antisemitismo? Sembrerebbe proprio di sì, a leggere la lettera inviata a Dagospia da Davide Riccardo Romano, portavoce della sinagoga Beth Shlomo di Milano. Una testimonianza che ha non ha ricevuto l’attenzione che meritava. A ulteriore riprova che c’è chi intende sfruttare il tema dell’antisemitismo per farne una rendita di posizione politica. O anche solo editoriale. «Capisco il desiderio di fare notizia – scrive infatti Romano -, ma il fascismo non è alle porte. Le leggi razziali neppure». Un bel secchio d’acqua gelata sulla testa di quanti, esponenti politici, della cultura e giornalisti fanno a gara nel presentare l’Italia come una nazione sull’orlo di chissà quali catastrofi.

Davide Riccardo Romano scrive a Dagospia

Una rappresentazioni che, almeno per gli ebrei milanesi, non corrisponde alla realtà. E che fortunatamente è ben distante dall’aria che si respira altrove. «Contrariamente a Francia e Germania – scrive ancora il portavoce della sinagoga Beth Shlomo -, in Italia gli ebrei non vengono picchiati o uccisi». Inoltre – udite udite! – «non ci sono politici rilevanti che negano la Shoah o fanno dell’antisemitismo la loro politica». Più chiaro di così. Se per qualcuno non lo fosse, Romano chiarisce ulteriormente il proprio pensiero: «Come italiano ne sono orgoglioso e ho il dovere di dirlo, anche se va contro quelli che troppi media vogliono sentirsi dire».

«Sull’antisemitismo rischio emulazione»

Romano non si nasconde dietro un dito. Ed è il primo a riconoscere che anche in Italia «esiste dell’intolleranza antiebraica». Ma, aggiunge, «quell’immagine di antisemitismo che traspare dai nostri media non corrisponde al paese reale». A molti, leggi Lilly Gruber, staranno fischiando le orecchie. La stoccata finale è da incorniciare: «Abbraccio con affetto chi mette in prima pagina le scritte antisemite, ma consideriamo che c’è anche il rischio dell’effetto emulazione». Quindi, il suggerimento: «Proviamo a vedere che succede se abbassiamo i toni, almeno per qualche settimana». Già, proviamo.