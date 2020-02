Camomilla e coronavirus mal si conciliano, e più si continua con un andazzo incomprensibile e più crescerà la paura. Non ci dice nessuno qualcosa di concreto.

Non siamo iscritti al partito degli sciacalli, che si mette all’indice ogni volta che viene posta una domanda. Ma finora abbiamo capito solo che ci dobbiamo lavare bene le mani.

E se l’epidemia scoppia in Africa…

Delle due l’una. O ci stanno raccontando un sacco di panzane – “in fondo è un’influenza” – oppure non si capisce il perché delle notizie che si accavallano. In Cina disinfettano persino le banconote. In Africa comincia la stagione della contaminazione, in Europa il primo morto a Parigi. Che sarà stato pure un anziano cinese, ma la cosa inquieta non poco.