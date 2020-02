65enne colpito in testa con una mazza da baseball e lasciato in una pozza di sangue nel cortile di casa

La vittima a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. Lui in stato di alterazione, con la mazza di baseball ai piedi. Una scena allucinante, quella che hanno visto le forze dell’ordine. E il 44enne di Pordenone è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

La mazza da baseball e l’aggressione

Avrebbe colpito alla testa con una mazza da baseball il padre della convivente al culmine di quella che sarebbe stata l’ennesima lite. Lite poi degenerata. Tutto sarebbe scatenato – a quanto apprende l’Adnkronos – dalla disapprovazione dell’uomo per la loro relazione. L’aggressione è avvenuta sabato sera in un’abitazione in località Torre (Pordenone).

La vittima all’ospedale in prognosi riservata

La vittima, un 65enne, dopo essere stata sottoposta alle procedure di stabilizzazione da parte del personale medico, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Pordenone, in prognosi riservata.

I condomini hanno avvertito gli agenti

A richiedere l’intervento della polizia per la violenta lite era stato un condomino. Giunti sul posto, gli agenti – grazie all’indicazione di alcuni vicini – avevano trovato l’uomo riverso a terra e sanguinante per le lesioni al capo. Era nel cortile vicino all’ingresso dell’abitazione. A pochi metri, in uno stato definito dai poliziotti «di evidente alterazione» e «con gli abiti sporchi di sangue», il 44enne. Ai suoi piedi si trovava una mazza da baseball in metallo, sporca di sangue.

La lite, poi spunta la mazza da baseball

Gli inquirenti avrebbero poi appurato che la vittima si sarebbe presentata poco prima nell’abitazione della figlia e del convivente. Dopo un’accesa lite scaturita tra i due uomini, il 44enne, armatosi di una mazza da baseball, avrebbe colpito ripetutamente alla testa il padre della donna. Avrebbe infierito su di lui anche mentre tentava di fuggire, continuando a colpirlo al corpo. Una violenza continuata anche dopo che la vittima era a terra, ormai incosciente.

I precedenti del 44enne

L’uomo ha numerosi precedenti per violazione delle norme sugli stupefacenti e reati contro la persona, Gli agenti l’hanno associato alla Casa circondariale di Pordenone a disposizione del pubblico ministero.