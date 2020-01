Zingaretti scoperchia le tombe e riporta a galla il PCI. Non preoccupa certo il nome, che alla fine sarà un altro soprannome. Ma un’idea fissa di nomenklatura. Il partito sopra la società. Il richiamo ai sepolcri ideologici. Le parole d’ordine della sconfitta.

Hanno imbalsamato per un po’ i decreti sicurezza di Salvini. Hanno represso le voglie di ius soli. Tacciono sulla tentazione della patrimoniale sulla casa. Ma solo per evitare l’incazzatura del governatore – fino al 26 gennaio – dell’Emilia Romagna. Perché Bonaccini non vuole tra i piedi il Pd né i suoi derivati zingarettiani.

Quante divisioni ha Greta?

Poi, con le ossa rotte, torneranno i compagni. Bandiere rosse. Le sardine servono solo a recitare nel solco della doppiezza togliattiana. “Quante divisioni ha Greta?”, chiede Nicola ogni volta che straparla di green economy.

Al fondo spicca la solita voglia di egemonia culturale e politica. A tutti i costi. Zingaretti ha bisogno di rinfrescare le antiche radici, perché l’esperienza di governo con i Cinquestelle lo vede ammutolito, stretto nella tenaglia tra un Di Maio desolante e Renzi rancoroso. Dovrà convincere un po’ di capocce democristiane, promettendo posti e carriere purché lo lascino fare. Alla fine, le facce rimarranno le stesse.

Poi, il paradosso, quando Bettini – sempre lui – teorizza assieme a Franceschini il governo Conte come incubatore di un’alleanza politica ed elettorale. Ma qualcuno da quelle parti si pone una domanda, almeno? Ma se quando Moro e Berlinguer siglarono l’intesa – mitragliata dal terrorismo rosso – per il governo Andreotti, pensavano a presentarsi assieme davanti agli elettori? Eppure guidavano partiti strutturati, controllavano l’informazione, non c’erano i social: chi li avrebbe mai ostacolati se lo avessero voluto… I socialisti governavano con la Dc da Palazzo Chigi e le giunte rosse in periferia. Non inseguivano certo il partito unico con lo scudo crociato….

Ma era ben chiara la rappresentazione dell’Italia. Che non a caso votava comunque in massa negli appuntamenti elettorali. Non è con gli esperimenti politici che nascono le svolte autentiche. Che devono avere radici nella società. Non è casuale l’assenteismo che ormai caratterizza persino molto consultazioni locali.

Da Zingaretti scelte di apparato

Con le sue scelte tutto sommato solo di apparato, con le sue riverniciature a sinistra, Zingaretti parlerà più agli addetti al lavori che all’opinione pubblica italiana.

Le cose che dice di avere in mente non incantano più nessuno, sanno tanto di “mosse” politiciste che non affascineranno quanti aspettano qualcosa di nuovo. Che non arriva solo perché le sardine sono mobilitate contro gli avversari politici.

A Zingaretti e compagni manca il coraggio di vedere invece – anche da sinistra – l’assenza di politiche per la sicurezza, un limite anche agli occhi dei loro elettori, che non appaiono così eccitati dall’invasione di clandestini.

Nel Pd non c’è alcuna discussione sulla pesantezza della spesa pubblica, le tasse restano il bancomat per comprare clientela. Sono temi centrali nella società, ma Zingaretti e soci si concentrano sulla plastica. Che è un problema trasformato in balzello. Come recitano le sacre scritture della Ditta.

Zingaretti riapre i loculi. Si rivolge al partito morto perché i vivi non lo considerano più. Avanti popolo, tutti in Africa. Ma senza fare tappa ad Hammamet, il Pci non vuole…