Strage stradale in Alto Adige: 6 morti e 11 feriti

Dunque, al momento, il bilancio del terribile incidente è di 6 morti e 11 feriti. Una tragedia stradale, avvenuta di notte: secondo le prime informazioni che trapelano dal luogo della tragedia, vero l’1.15, quando un’auto che procedeva ad alta velocità, ha centrato un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. A quanto risulta, ma le informazioni sono ancora incerte e parziali, le vittime sono tutte giovani cittadini tedeschi di età compresa fra i 20 ed i 25 anni. Come riferisce in queste ore il sito dell’Ansa, allora, vittime e feriti travolti dall’auto «avevano passato la serata in un locale. La comitiva si trovava accanto a un pullman turistico» quando l’auto l’ha centrata in pieno.

Il 28enne alla guida dell’auto che ha travolto i turisti è stato arrestato

Oltre alle sei vittime accertate, morte sul colpo, le notizie che arrivano dal luogo dell’incidente, indicano che tra gli 11 feriti ci sarebbero tre persone in gravi condizioni. Tra loro, come riporta sempre il sito dell’Ansa, «una donna che è stata trasferita d’urgenza di notte con l’elicottero del Aiut Alpin alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria». Dell’investitore, al momento, si sa solo che è un 28enne della zona, di Chienes per l’esattezza, che, secondo le prime informazioni che arrivano da Lutago, ai primi esami sarebbe risultato positivo all’alcol test, riportando un tasso alcolemico molto elevato. Il giovane alto atesino è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali.