Soleimani, per gli Usa dal 1945 un disastro dopo l’altro: dal Vietnam alla Baia dei Porci…

Soleimani rischia di incendiare il mondo. Il blitz americano che ha portato alla eliminazione del generale iraniano Qassem Soleimani sta mettendo in allarme le cancellerie di tutto il mondo. Il timore è che l’azione possa essere il preludio di una guerra aperta tra Stati Uniti e Iran. Al fine di inquadrare correttamente la questione, occorre esaminare le vicende belliche di cui sono stati protagonisti gli Usa dal 1945.

Dalla guerra di Corea e Soleimani

Va innanzitutto detto che la Seconda Guerra Mondiale è stato l’ultimo conflitto pienamente vinto dagli americani. Con risultati positivi per loro anche nel dopoguerra. Dopo di allora le cose sono andate molto male. Abbiamo innanzitutto, all’inizio degli anni Cinquanta, la guerra di Corea. Il dittatore comunista Kim Il Sung, spalleggiato da Urss e Cina, invade la Corea del Sud. Gli Usa alla guida di una coalizione internazionale sotto l’egida Onu riescono a respingere il nemico fino al fiume Yalu. Ma il massiccio intervento cinese ribalta la situazione sul campo. Alla fine la guerra si conclude con un sanguinoso “pareggio” ristabilendo il confine prebellico al 38° Parallelo. Le forze armate Usa, che poco prima avevano sbaragliato il Terzo Reich e l’Impero del Sol levante, non furono in grado di avere ragione di Nord Corea e volontari cinesi.

Vietnam, un disastro umiliante

Poi ci fu il Vietnam. Un disastro totale e umiliante. Nonostante la totale superiorità aerea e logistica, nonostante bombardamenti di intensità devastante sul Nord Vietnam, nonostante l’nvio di centinaia di migliaia di uomini gli americani furono sconfitti. E proprio dall’arcaico esercito del Nord Vietnam e dai Viet Cong che non avevano copertura aerea , supporto di artiglieria e avevano una logistica che usava le biciclette e le schiene umane per funzionare. Nello stesso periodo abbiamo il disastro della Baia dei Porci. Una invasione di Cuba organizzata dalla Cia venne rapidamente respinta dai Barbudos cubani guidati da Castro che fecero fare una figura meschina agli Stati Uniti suscitando le ire del presidente John Kennedy che aveva autorizzato l’operazione.

Abbiamo poi in epoca carteriana il disastro della spedizione in Iran per liberare gli ostaggi dell’ambasciata americana. Anche questa una umiliazione totale che costò la rielezione a Carter. In epoca reaganiana abbiamo la operazione Urgent Fury per il salvataggio degli studenti americani a Grenada. Alla fine l’operazione ebbe successo ma rivelò preoccupanti falle nella intelligence americana che avevano totalmente sottovalutata la presenza Ccubana nell’isola.

L’11 settembre colese gli Usa di sorpresa

Nel 2001 abbiamo l’attacco alle Torri Gemelle che colse totalmente impreparate le pur ricche e potenti agenzie di intelligence americane causando più morti dell’attacco giapponese a Pearl Harbour. Osama Bin Laden riuscì a realizzare dalla sua grotta una operazione terroristica di dimensioni mai viste senza che Cia , Fbi, la National Securiyy Agency ne avessero minimanente sentore. E nonostante le immense somme spese nella sorveglianza satellitare e nella intercettazione del traffico telefonico mondiale. Anche questa una débacle umiliante e con poche scusanti. Abbiamo poi la seconda guerra del Golfo, vinta militarmente ma persa clamorosamente nel dopo guerra che ha lasciato dietro di sè un Paese destabilizzato, smembrato e distrutto. Paese che è servito da terreno di coltura per il califfato e per le maggiori organizzazione terroristiche di matrice islamica e che è costato agli Usa perdite enormi sia in termini umani che finanziari.

In Afghanistan talebani sempre più forti

Infine abbiamo la guerra in Afganistan che va oramai avanti da ben diciotto anni. Nonostante Usa e Nato abbiano schierato forze enormi sul campo dotate dei più moderni e avanzati sistemi d’arma disponibili non si riesce ancora ad avere ragione di poche migliaia di talebani. I quali, va detto, non dispongono di aviazione, né di artiglieria né di supporto logistico e sanitario. Talebani che, negli ultimi mesi, stanno riconquistando vaste fette di territorio costringendo le forze governative ed occidentali a restare chiuse nei centri abitati e nelle basi fortificate.

L’Iran è unapotenza regionale importante

Visti questi poco edificanti precedenti viene da chiedersi se sia credibile che gli Usa vogliano veramente iniziare una guerra contro una potenza regionale come l’Iran, che dispone di potenti forze armate con un milione di uomini e di una popolazione di circa 82 milioni di anime. Inoltre può contare sul fanatico appoggio di milioni di Sciiti in tutto il mondo. Vale la pena ricordare che Saddam Hussein, negli anni Ottanta, cercò di invadere l’Iran ma che , nonostante l’aiuto americano e delle monarchie del Golfo, alla fine dovette rinunciare. Proprio a causa della inflessibile e tenace resistenza Iraniana perdendo decine di migliaia di uomini e disastrando l’economia e le finanze della nazione.

Dopo Soleimani si teme la reazione iraniana

Una campagna militare contro l’Iran sarebbe militarmente complicatissima e problematica e avrebbe costi umani e finanziari intollerabili per Trump. Specie in un anno elettorale come questo. Quindi è prevedibile che una guerra vera e propria non ci sarà anche se con Trump le previsioni sono sempre aleatorie. E questo è molto positivo per noi europei. Un Iran distrutto, impoverito e destabilizzato da una guerra potrebbe dare il via a una crisi migratoria di dimensioni bibliche. Va sottolineato l’entusiasmo acritico, puerile ed un po’ servile con cui alcuni politici hanno accolto l’uccisione di Soleimani. Ancora una volta si mette in luce la scarsa capacità di certi politici di inquadrare gli eventi e di valutarne le ricadute a media e lunga scadenza.

La destabilizzazione del Medio Oriente non conviene all’Europa che dovrebbe adottare ogni misura necessaria per evitarla. A dimostrazione che i suoi interessi non sempre coincidono più con quelli di una presidenza americana che fa dell’America First il suo comamdamento.