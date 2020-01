Rimane ancora alto in Italia il numero di bambini morti prima di nascere o entro la prima settimana di vita. E resta ancora profondo il divario tra Nord e Sud. La statistica indica infatti che per ogni mille bambini nati ne muoiano quattro in Sicilia, 3,5 in Lombardia e 2,9 in Toscana. Sono i primi risultati del progetto Spitoss, concluso dopo tre anni di lavoro e che ha coinvolto le tre regioni italiane. I dati sono stati presentati oggi in convegno, a Roma, all’Istituto superiore di Sanità. Rispetto alla mortalità materna, quella perinatale – riferisce una nota dell’Iss – è di gran lunga più frequente: 1800 morti contro 40 morti materne per anno. I dati raccolti dal 2017 al 2019 confermano il tasso di mortalità perinatale riferito dall’Istat: circa quattro decessi ogni mille nati.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi