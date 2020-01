Basta un giorno senza lavarsi i denti per mettere a rischio la propria salute orale, con potenziali conseguenze per tutto l’organismo. A lanciare l’allarme Ugo Covani, direttore dell’Ist (Istituto Stomatologico Toscano). «I primi processi di calcificazione – spiega – avvengono in 24 ore, quindi non dovrebbero mai passare più di 24 ore senza aver disgregato i batteri presenti in bocca». A creare infatti le premesse per la formazione del tartaro è un substrato dove precipitano i sali di calcio. Oltre che dell’accumulazione del tartaro, i sali sono anche i responsabili dei batteri che a loro volta innescano gran parte delle patologie parodontali. Insomma, 24 ore senza spazzolino e dentifricio bastano a mettere a rischio la propria salute orale. E l’Italia non è esattamente all’avanguardia quanto ad attenzione verso questo aspetto.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi