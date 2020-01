La storia gloriosa della destra italiana in due giornate a Messina. L’iniziativa è del Movimento “Vento dello Stretto” con il patrocinio della “Fondazione Alleanza Nazionale”. Sabato 11 e domenica 12 gennaio si svolgerà la mostra-convegno “dalle Radici alle Foglie” sulla storia della Destra politica italiana da Giorgio Almirante a Giorgia Meloni. Analisi di una politica passando attraverso le esperienze del MSI, di AN, di FDI e dei Movimenti e delle associazioni di area che nel tempo hanno tenuto accesa la Fiaccola.

Sono previste varie sessioni. Sabato sarà inaugurata la mostra “Dalle origini al Msi”, con il taglio del nastro da parte di Daniela Faranda e l’Inno a Roma di Puccini.

Tutti i dibattiti previsti a Messina

Alle 10 primo dibattito su “Almirante e il Msi“. L’introduzione sarà a cura di Ciccio Rizzo e tra gli interventi programmati quelli del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, del deputato Giovanni Donzelli e dell’ex parlamentare Nuccio Carrara.

Nel pomeriggio, alle 15,30, “Fronte della Gioventù ed Azione Giovani.

Moderato dall’avvocato Piero Adamo, il dibattito vedrà fra gli altri protagonisti, Basilio Catanoso, già presidente di Ag, Raoul Russo, che fu dirigente del Fdg, la deputata Carolina Varchi e l’ex consigliere di Basilicata, Antonio Tisci.

Nel pomeriggio di sabato, alle 17,30 si discuterà di “associazionismo e buona amministrazione“. Tra i principali interventi, vanno segnalati – oltre a quello del moderatore Ferdinando Croce – l’avv. Enrico Trantino, assessore a Catania per Diventerà Bellissima, la deputata del territorio di Fdi Ella Bucalo, il prof. Francesco Greco, presidente nazionale di Fare Verde.

Domenica mattina si comincerà alle 10 sul tema “sovranismo e patriottismo“. Introdurrà l’ avv. Marco Cerreto. Tra i vari interventi, quelli del capogruppo alla Camera di Fdi, Francesco Lollobrigida (Capogruppo FdI Camera dei Deputati), Salvo Pogliese (Sindaco del Comune di Catania), Mimmo Nania (già Vicepresidente del Senato della Repubblica),Roberto Menia (già Deputato e Sottosegretario AN), Marcello De Angelis (già Senatore della Repubblica Italiana – AN), Gianni Alemanno (già Ministro della Repubblica – AN). I protagonisti saranno intervista dal giornalista Emilio Pintaldi.

Almirante e Berlinguer

Nel pomeriggio, alle 15,30, dibattito “Almirante e Berlinguer“. Dopo il saluto di Elvira Amata, capogruppo Fdi all’assemblea regionale siciliana, modererà la professoressa Fulvia Toscano, presidente dell’associazione Naxos Legge. Interverranno tra gli altri il direttore del Secolo d’Italia, Francesco Storace e l’assessore regionale al turismo Manlio Messina.

Infine, alle 17,30, l’ultima sessione, intitolata “GIOVENTÙ 20VENTI“. Si segnalano, tra i vari interventi, Gaetano Galvagno (Deputato ARS), Alberto Arbuse (Coordinatore Provinciale Gioventù Nazionale). Modera: Avv. Dario Carbone (Vicepresidente Vento dello Stretto) Avv. Melangela Scolaro (Consigliere Comunale Barcellona Pozzo di Gotto). Previsti anche Pasquale Oronzio (Coordinatore Nazionale Azione Universitaria) e Alberto Cardillo (Presidente Provinciale Catania FdI).

Nella pagina facebook di Vento dello Stretto il programma completo con tutti i partecipanti previsti.