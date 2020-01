E’ bene evitare errori a Roma, il dopoRaggi va costruito con cautela e senza troppe urla. E’ la “raccomandazione” del nostro direttore, Francesco Storace, al centrodestra in vista della selezione della candidatura che sarà messa in campo per la conquista del Canpidoglio. Lo scrive sulla pagina Fb 7colli, che informa quotidianamente sui fatti di Roma e dintorni.

“Niente arrembaggi, il fallimento è sotto gli occhi di tutti”

L’invito è a comprendere la particolarità di una città sempre meno governata: “Per favore, niente arrembaggio. Al massimo tra un anno – anche se il tempo non sembra passare mai – Virginia Raggi (in foto con Marcello De Vito) lascerà finalmente il Campidoglio. Non sarà un sindaco di cui avvertiremo la mancanza. Tra rifiuti che ci sommergono; illuminazione assente; sicurezza svanita; trasporti fatiscenti, smog e tanto altro ancora, Roma ne ha passate di tutti i colori e non basta starnazzare su “quelli di prima” per governare la Capitale d’Italia. Il fallimento è sotto gli occhi di tutte le persone in buona fede”.