Il dialogo tra cultura russa e cultura italiana

“Questo è un periodo denso di impegni. Ma non ho potuto non partecipare a questa importante iniziativa che sostiene il dialogo tra cultura russa e italiana. Sono onorata di prendere parte al Gran Ballo Russo interpretando una pièce di Cechov. Il mio debutto teatrale, 10 anni fa, è stato proprio con un’opera di Cechov, Il canto del cigno”: queste le parole della giovane attrice che proprio il giorno successivo al Ballo partirà per Ischia. Lì stanno per iniziare le riprese del film Resilienza di Antonio Centomani che la vede tra i protagonisti.