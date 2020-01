Regionali, Berlusconi: «Ho buone notizie. Vinceremo in Calabria ed Emilia Romagna»

“Ho buone notizie: saremo vittoriosi in Calabria ed Emilia Romagna“. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente al primo incontro su Roma dalla nomina di Maurizio Gasparri a Commissario cittadino della Capitale.

Le “buone notizie” di Berlusconi sulle Regionali sono indirettamente confermate da Zingaretti. Ieri il segretario del Pd ha infatti affermato che queste Regionali hanno un carattere… regionale. Segno evidente che il Pd si aspetta di perdere. E, per il partito di governo, perdere l’Emilia Romagna sarebbe a dir poco catastrifico.

Il nervosismo del Pd, in questa vigilia di Regonali, è ulteriormente segnalato dai forsennati attacchi mossi al centrodestra. Sotto accusa, in particolare, la citofonata di Salvini al quartiere Pilastro di Bologna. “A che titolo un carabiniere avrebbe tenuto i contatti tra Matteo Salvini e la signora Biagini. Con cui il leader della Lega ha fatto la citofonata elettorale? Fa bene l’Arma dei Carabinieri a verificare se la notizia corrisponde al vero”. Lo scrive su Fb il deputato del Pd Ubaldo Pagano commentando una notizia riportata dal Corriere di Bologna. A Torino Gustavo Zagrebelsky ha paragonato il gesto di Salvini alla “notte dei cristalli” in Germania. Quando in un’area politica si comincia a straparlare è sempre brutto segno. Segno di sconfitta.