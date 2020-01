Prima il bacio, poi il gelo. E il video diventa virale. Su Twitter impazza la clip che ritrae una coppia sugli spalti dello stadio ecuadoriano in cui va in scena la sfida Barcelona-Delfin. Lui le rivolge uno sguardo complice. La abbraccia amorevolmente e poi la bacia. Il tempo di riaprire gli occhi e con lo sguardo coglie la sua immagine sul maxi schermo dello stadio. E in un attimo esplode la tensione:il segreto del tradimento è profanato…

Prima il bacio, poi il gelo: la telecamera inquadra il tradimento

Succede tutto durante l’incontro Barcelona-Delfin. La coppia è sugli spalti. Assiste al matchj e tra un’azione e l’altra si scambia effusioni e sguardi complici. Poi, in uno dei momenti di tenerezza, l’uomo si accorge di essere sul grande schermo insieme alla ragazza appena baciata. La scena è ripresa dalle telecamere della tv che trasmette in diretta la sfida. E cala un gelo artico: stop all’abbraccio. Sguardo imbarazzato. Freddezza glaciale rispetto alla partner, quasi allontanata con stizza improvvisa. Il video, rilanciato dalla giornalista Evelyn Gonzalez, induce gli utenti a pensare ad un copione: la “scappatella” è stata svelata dalla tv. «Signori, siate fedeli», scrive Evelyn Gonzalez. Tifosi avvisati…

Le immagini degli amanti clandestini virali sul web

In basso il video virale postato sui social.

https://twitter.com/evelyngye/status/1218696480111955971