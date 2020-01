Vero, verissimo: ci sono sconfitte che preparano vittorie e vittorie che somigliano a sconfitte. Ma non è il caso dell’Emilia Romagna. A urne chiuse, propaganda finita: scatta, anzi, il momento della verità. E dell’analisi spietata. Perché è vero che spesso è proprio il medico pietoso a far morire l’ammalato. La premessa è un po’ lunga ma quanto mai necessaria, visto che sul risultato dell’Emilia Romagna, a cominciare da Matteo Salvini, gran parte del centrodestra si è già messo in modalità struzzo. E chi non lo è, ricorda molto da vicino «quelli che abbiamo perso la guerra per un pelo. Oh yes», immortalati da Enzo Jannacci. Sarà anche consolatorio, ma sempre sconfitta è. Si tratta semmai di capirne le ragioni.

Occorreva un Guazzaloca-bis

La prima è la candidata, Lucia Borgonzoni, apparsa subito priva di valore aggiunto. Laddove occorreva il bis dell’operazione Guazzaloca, cioè disarticolare il ferreo sistema di potere rosso, Salvini ha pensato di vincere imponendo un proprio quadro di partito. Esattamente quello che non ci voleva. Il resto dell’opera lo ha completato lui con una campagna elettorale tutta politica che sembrava fatta apposta per far emergere il profilo di buon amministratore di Stefano Bonaccini. E questa è la seconda ragione: la pretesa di scansare i problemi del territorio in elezioni diverse da quelle politiche, defilandosi lungo la scorciatoia dei temi nazionali. Va bene per riempire le piazze, meno per vincere nelle urne.

Salvini ha pensato più alla Lega che alla coalizione

La terza ragione è figlia della seconda: la “nazionalizzazione” di una campagna elettorale regionale porta fatalmente ad oscurare il candidato governatore a tutto vantaggio del leader politico. Salvini ha esasperato a tal punto questo dato da apparire per lunghi tratti della contesa elettorale come un uomo solo. E, si sa, da solo a isolato il passo è breve. Il leader leghista, del resto, è lo stesso che ha segato il ramo sul quale era seduto – il Conte 1 – senza averne calcolato le conseguenze. E senza neppure consultare i suoi tradizionali alleati, FdI e FI. Infatti, è finito con il sedere per terra. In Emilia Romagna, invece, ha dato l’impressione di coltivare come principale obiettivo più il risultato della Lega che la vittoria della coalizione, di cui è leader. Sua, infatti, è la scelta della candidata, sua è l’impostazione della campagna elettorale. Sua, perciò, è la sconfitta. In politica funziona così.