Sarà pure “nuovo” il Pd che ha in mente Nicola Zingaretti ma, almeno a giudicare dalle reazioni, ha il retrogusto dolciastro della nostalgia. Quella del Pci. Non stupisce perciò che i più lesti ad applaudire al suo annuncio di rifondazione del partito siano una “vecchia gloria” come Achille Occhetto e un aficionado della “falce e martello” come Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. Il primo si entusiasma nel ritorno in campo di «tutta la democrazia militante», il secondo perché vi intravede l’avvio di «nuova sinistra alternativa alla cultura della destra sovranista e populista». Che cosa poi vi sia di veramente nuovo e alternativo negli stessi concetti ripetuti milioni di volti in tutti questi anni, resta un vero mistero. Cambiano gli orchestranti, ma la musica resta sempre la stessa.

Oggi le sardine, ieri i girotondi: la sinistra non cambia mai

Oggi la sinistra corteggia le “sardine” di Santori come ieri inseguiva le donne di “se non ora quando?”. E prima ancora i “girotondi” di Nanni Moretti e le bandiere “arcobaleno” dei pacifisti ai tempi della guerra in Iraq. Insomma sempre gli stessi, sempre di sinistra e ogni volta a far finta che sia il nuovo che avanza. In realtà, è solo l’avanzo del vecchio. E cominciano ad accorgersene anche nel Pd. Almeno quelli che di matrice non comunista. È il caso del capogruppo al Senato Andrea Marcucci, che pure non guarda con pregiudiziale diffidenza alla meta indicata da Zingaretti. Pone però come condizione «che non venga messa in discussione la matrice riformista del partito». Significa che «operazioni nostalgia non devono essere contemplate». Sulla sua scia un big del calibro di Beppe Sala, il sindaco di Milano: «Va bene la svolta di Zingaretti – dice -. A patto però che non sia un’operazione di facciata».

Renzi: «Così Zingaretti ci apre un’autostrada»

Taglia corto il tesoriere Luigi Zanda, già cossighiano di provata fede ai tempi della Dc: «L’idea di scioglimento non esiste. Il nome Pd è bello e lo terrei». Un bilancio, come si vede, in cui si sommano aperture e diffidenze, entusiasmi e stroncature. Da lontano, ma non disinteressato, annota e registra Matteo Renzi, che vede schiudersi spazi insperati dallo spostamento di Zingaretti sulla «piattaforma» di Corbyn o a Sanders. «Lì si perde. Nicola ci sta aprendo un’autostrada», spiega al Corriere della Sera. La resa dei conti è rinviata a dopo le elezioni in Emilia Romagna.