nello scontro. Il più preoccupante è un, trasportato da un’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale Cardarelli per un. Anche un secondo macchinista è stato ricoverato nello stesso nosocomio per un trauma cervicale. Gli altri feriti, tutti passeggeri che hanno riportato lesioni lievi, sono stati portati al pronto soccorso del Cto. Altri ancora che erano a bordo dei vari convogli, hanno riportato varie contusioni ed escoriazioni. Altri passeggeri sono stati medicati sul posto per escoriazioni e soccorsi soprattutto per lo choc al posto medico immediatamente attivato.