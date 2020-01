Paura a Firenze: bulgaro entra in aeroporto armato di coltello

Un uomo di 60 anni, di nazionalità bulgara, si è diretto verso l’ingresso dell’aeroporto di Firenze impugnando un coltello multiuso. Ma è stato prima tenuto lontano dallo scalo da alcuni militari dell’Esercito. E poi bloccato e disarmato dagli agenti della polizia. Intervenuta con due volanti. L’episodio, accaduto ieri mattina, è stato reso noto solo oggi. Per il sessantenne è scattata la denuncia. Il cittadino bulgaro, prima di dirigersi verso l’aeroporto, ha dato in escandescenze prendendo a pugni la cabina di guida della tramvia, ferma al capolinea, e minacciando il conducente. Dopo essere stato bloccato, il sessantenne, in stato di forte agitazione, è stato sedato dai sanitari del 118.