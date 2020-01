L’emozione più forte nella voce di Jole Santelli, neogovernatrice della Calabria con larghissimo margine.

La paura più grande quella che ha caratterizzato la schiena di Zingaretti per settimane.

La figura più barbina quella fatta dai Cinquestelle, ridotti ai minimi termini alle elezioni regionali, sia in Emilia Romagna che in Calabria.

Il domani più cupo, quello di Giuseppe Conte, che avrà di fronte un Pd aggressivo e pentastellati rabbiosi perché non hanno futuro.

Brava Santelli. E continua a crescere Fdi

Poi, oltre la Santelli, il centrodestra. Continua la crescita impetuosa di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, che ormai è praticamente la terza forza politica del Paese. Buon risultato per la Lega in Emilia, anche se non riesce il colpaccio sognato con Lucia Borgonzoni, mentre in Calabria arriva dietro Fdi. Forza Italia double face tra Calabria in buona forma ed Emilia ai minimi termini.