I corpi sono stati ritrovati nel cimitero del villaggio di Terro, nella regione nord occidentale di Ngäbe-Buglé. Probabilmente sono stati trucidati due giorni prima il ritrovamento, avvenuto martedì scorso.

La polizia è riuscita a liberare altre 15 persone che erano tenute in ostaggio e maltrattate nell’edificio usato come quartier generale della setta. Che si fa chiamare la “chiesa di Dio” e che utilizza torture e violenze per punire le persone che, a detta dei leader della setta, si rifiutano di pentirsi dei propri peccati.

Il macabro rito di una setta

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le violenze sono iniziate lo scorso sabato quando un membro della setta ha affermato di aver ricevuto un messaggio di Dio. Le vittime sono state trascinate fuori dalle loro case, legate e portate nell’edificio dove la polizia ha trovato diversi machete. Il procuratore ha detto che sono state arrestate 10 persone, tra le quali il nonno dei bambini uccisi e alcuni adolescenti.

L’allarme è scattato quando tre abitanti del villaggio, feriti durante le torture ed i pestaggi, sono riusciti a scappare e a raggiungere un ospedale della zona. Le indagini sulla setta sono iniziate tre mesi fa quando sono apparse sui social media immagini di una persona bruciata durante il rituale.