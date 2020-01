Italia maglia nera per l‘obesità nei bambini. Ad oggi, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi dieci anni, il nostro Paese si ritrova ancora al secondo posto in Europa per diffusione dei chili di troppo nei bimbi maschi (21%), dietro solo a Cipro, ed è quarta per obesità infantile femminile (14%).

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi