Sono cinquemila anni che a Sanremo c’è la festa della canzone italiana. In questo 2020 i nuovi partigiani, pidioti e soci, vogliono trasformarla nella festa dell’Unità (con recinto annesso per i renziani, pure loro infuriatissimi). Ma andate al diavolo, voi e i faziosi che non siete altro. Pianti e strepiti per far esibire Rula Jebreal: perché, i fiori da quelle parti non li vendono più? C’è bisogno di lei? Che c’entra con le canzoni? Deve cantare l’inno del minareto? L’acconteranno, la inquadreranno, la faranno parlare, ci toccherà ascoltare le consuete scempiaggini.

La prova provata che l’operazione Rula Jebreal a Sanremo è politica – magari con Amadeus inconsapevole – lo testimoniano le reazioni alla presenza di Rita Pavone. Già, gridano allo scandalo via social, i sinistrolesi perché Pel di Carota era battezzata così solo per il rosso dei capelli.

Il sessismo è contro Rita Pavone

Il sessismo compagnero non tollera donne con idee diverse da loro. E anche se hanno una voce straordinaria a qualunque età, non hanno diritto di cantare, figuriamoci di parola.