Nicola Allocca è il nuovo vicepresidente del Comitato Anti-Corruzione del gruppo Business dell’Ocse

Nicola Allocca, Governance Director e Business Continuity Officer di Acciai Speciali Terni (AST), è il nuovo vice Presidente del Comitato Anti-Corruzione del gruppo Business dell’Ocse (Oecd). La nomina di Allocca è stata decisa dall’Executive Board del Biac (Business and Industry Advisory Committee – Comitato consultativo economico e industriale presso l’Ocse). In considerazione dell’impegno e dell’apporto fornito nella lotta alla corruzione. Il percorso anti corruzione di Ast mira a costruire un insieme di standard e valori per la cultura dell’integrità, della trasparenza e della sostenibilità. Per arrivare a edificare una No Corruption Zone. L’obiettivo è rendere l’azienda un terreno dove sia impossibile perpetrare la corruzione. Anche attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale in ambito legalità per sviluppare un sistema di monitoraggio continuo.

L’impegno di Allocca nella lotta alla corruzione

L’impegno di Ast nella lotta alla corruzione si è concretizzato a ottobre 2016 con la firma, insieme alla Prefettura di Terni e il supporto del ministero degli Interni, di un Protocollo sulla legalità. È maturata così la consapevolezza che solo attraverso la condivisione di elevati standard etici, un’azienda possa ottenere la fiducia di tutti gli stakeholders. Per questo Ast ha iniziato a organizzare i “Legality Days”, una serie di eventi dedicati aperti alla comunità. L’azienda, guidata da Massimiliano Burelli, collabora dal 2017 con Transparency International Italia. E aderisce al Bif – Business Integrity Forum, ovvero partecipa a tavoli di lavoro con alcune delle più importanti realtà italiane.

La Acciai speciali Terni ottene la certificazione Iso 37001

Per il terzo anno Ast ha condiviso la sua esperienza in occasione dell’Ibid – Italian Business Integrity Day, il progetto lanciato dal ministero degli Affari esteri in collaborazione con Transparency, per presentare all’estero i modelli e le migliori pratiche d’integrità e anticorruzione. In coerenza con il percorso intrapreso, nel 2019 Ast è entrata tra le prime nove grandi aziende in Italia e prima acciaieria in Europa ad aver ottenuto la certificazione ISO 37001 – Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.