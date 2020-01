Modena, spaccio in pieno giorno nella zona della stazione. Un problema che la sinistra in campagna elettorale preferisce oscurare. Non se ne parla, nessuno denuncia. Arrivano le telecamere di Striscia la notizia a documentare il degrado e l’immigrato filmato sul posto se la prende con l’operatore. Poi fa il dito medio. Scene che ormai sono consuete se i giornalisti provano a registrare cosa accade nelle stazioni, a Modena come in altre città italiane.

Il video viene postato su Twitter dall’account di Radio Savana e gli utenti si scatenano. Al centro delle polemiche le sardine, che pensano solo a cantare Bella Ciao e non si rendono conto dei problemi reali che vive la gente in Emilia Romagna. C’è anche chi se la prende con Bonaccini, il candidato della sinistra alla presidenza della Regione Emilia Romagna e governatore uscente. E chi infine fa notare che frequentare quella zona dopo il tramonto è una vera avventura.

Il disagio dei cittadini dell’Emilia Romagna si riversa anche nei sondaggi. Non a caso – ed è Repubblica ad ammetterlo – il vantaggio iniziale di Bonaccini sulla candidata del centrodestra Borgonzoni si va riducendo. Il candidato della sinistra nell’ultimo mese ha perso due punti. Il governatore uscente dell’Emilia-Romagna, a meno di 20 giorni dal voto regionale, è accreditato del 43-47% dei consensi contro una forbice che va dal 41 al 45% per la candidata del centrodestra. La rilevazione è dell’istituto demoscopico ‘Noto Sondaggi’.