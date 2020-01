Polmonite misteriosa in Cina preoccupa e allarma l’Oms. Nella metropoli di Wuhan, nella Cina centrale, una misteriosa malattia polmonare ha colpito almeno 44 persone, di cui 11 in condizioni critiche. Sono oltre 120 le persone sotto osservazione perché venute in contatto con gli infetti. Sulla vicenda stanno indagando le autorità sanitarie locali, mentre l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha reso noto di monitorare attentamente la situazione.

