Se qualcuno ricorda i numeri con cui si affermò Prodi nel 2006 dovrebbe avere i brividi lungo la schiena. L’allora leader dell’Ulivo vinse su Berlusconi per 24mila voti. Basta mettere in fila le cifre di domenica per scoprire chi vincerebbe se ci fosse una Nazione formata da Emilia Romagna e Calabria. La sorpresa sarebbe nell’affermazione dei candidati del centrodestra su quelli del centrosinistra per 26mila voti.

I numeri sono incontrovertibili: centrodestra maggioritario

Provare per credere dal sito del ministero dell’Interno. Si parla tanto della “clamorosa” vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia. Ebbene, il governatore uscente si è imposto su Lucia Borgonzoni con un risultato sicuramente ragguardevole. 1.195.000 voti lui, 1.015.000 voti lei, che non sono proprio da buttare. La differenza tra loro due è pari a 180.000 voti. 133.000 i voti in più in provincia di Bologna, 40.000 in quella di Modena, il resto in tre province ancora, le altre appannaggio del centrodestra.

In Calabria la situazione è stata assolutamente diversa. Jole Santelli ha totalizzato 450.000 voti, Callipo per il centrosinistra si è fermato a 245.000. Differenza 205mila voti.

Alle politiche comunque contano le coalizioni

Se sommiamo i voti delle due donne di destra, la somma è di 1.465.000 voti alle candidate della coalizione che oggi è all’opposizione in Italia. I due candidati sostenuti dal centrosinistra arrivano ad un totale di 1.440.000 voti.

Alle elezioni politiche non ci sarebbe stata partita, considerando il resto d’Italia, dove il confronto fra i numeri del centrodestra nei territori è impietoso nei confronti della sinistra, come ha notato Giorgia Meloni. Già domenica l’elettorato si è spinto verso un quadro bipolare. E se in Emilia Romagna c’è stato anche il fenomeno del voto disgiunto, alle politiche contano le coalizioni.

Prima di cantare vittoria, aspettate un po’… Anche perché molti non sembrano aver ancora capito che nelle due regioni dove si è votato governava in entrambe la sinistra. Basta chiacchiere.