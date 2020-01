Le elezioni in Emilia Romagna (e in Calabria) si terranno solo domenica. Ma è già un fiorire di ipotesi e di scenari, il cui motivo di fonda suona pressappoco così: che farà Mattarella se il centrodestra dovesse vincere? L’eventualità è tutt’altro che remota. Anzi, è incombente. Salvini, Meloni e Berlusconi hanno già fatto sapere di aspettarsi dal Quirinale la presa atto della distanza tra Paese reale e governo legale mandando gli italiani alle urne.

La Meloni a tutto campo

Un concetto che la leader di FdI non manca di argomentare dagli schermi dell’Aria che tira, su La7. «Non ho la pretesa di insegnare il lavoro al Presidente della Repubblica – premette – ma non condividerei una scelta diversa, perché a norma di Costituzione lui non è un banale notaio che deve certificare se esiste o non esiste una maggioranza in Parlamento. È un elemento di garanzia». A sostegno della sua tesi, la leader di FdI cita il giurista Costantino Mortati, che fu anche membro della Costituente. Ma al di là delle considerazioni giuridiche, è il significato politico dell’eventuale vittoria in Emilia Romagna a spalancare la porta al voto anticipato. «Se anche i cittadini di quella che è la cassaforte della sinistra in Italia dicono che la sinistra la vogliono mandare a casa, ma come altro lo devono dire gli italiani che questo governo non lo vogliono?», chiede ancora la Meloni.

«Di Maio? Avrebbe dovuto dimettersi anche da ministro»

La leader della destra italiana ha parlato anche delle dimissioni di Luigi Di Maio. «Si dimette da leader dei 5Stelle ma non da ministro per cercare di rendere presentabile un Movimento che possa rimanere così abbarbicato alle poltrone del governo, per cui considero la cosa non fatta nell’interesse dei cittadini». Infine, una stoccata al referendum sul taglio dei parlamentari: «Se non ci fosse oggi noi avremmo già un Parlamento tagliato in caso di elezioni, mentre con il referendum rischiamo di andare a votare, se andiamo a votare, ancora con il plenum di quasi mille parlamentari. Secondo me era meglio evitarlo».