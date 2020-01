Meloni: “La sinistra ha poco da festeggiare. Il governo esce ancora più debole da queste elezioni” (video)

È una soddisfazione piena quella che FdI può rivendicare all’indomani del voto in Calabria ed Emilia Romagna. Perché anche se nella seconda ha vinto il centrosinistra c’è un dato politico che non può essere sottovalutato e che, anzi, consente a Giorgia Meloni di dirsi “molto soddisfatta”. La vittoria anche lì, certo, sarebbe stata “un dato epocale”, ma anche “aver tenuto tutti con il fiato sospeso” in una regione in cui prima non c’era partita “segna la fine di un’epoca“. “Non esistono più roccaforti, tutto è contendibile”, ha avvertito la leader di FdI in una conferenza stampa molto partecipata, che si è tenuta nel “quartier generale” di via della Scrofa.

Per Meloni “il voto indebolisce il governo”

“La sinistra festeggia, ma – ha sottolineato Meloni – mi sembra abbia poco da festeggiare. Si è votato in 9 regioni e ha perso in 8. Anche il governo non ne esce rafforzato, complessivamente perde 5 punti e il M5S è scomparso. Questo produrrà problemi nell’esecutivo“. Dunque, per FdI non cambia quanto sostenuto fino a ieri: il voto in Emilia Romagna e Calabria mantiene una valenza che va oltre i due territori. Ne esce la conferma che c’è un Paese reale, un “sentimento degli elettori” che non è rappresentato in Parlamento. Dunque, ha ribadito Meloni, “penso stia a Mattarella valutare se questo Parlamento sia effettivamente capace di esprimere i sentimenti degli italiani o se non sia preferibile sciogliere le Camere e andare a elezioni”.

Il Sud ha detto no all’assistenzialismo M5S

A parlare non sono solo i numeri, ma la qualità di quei numeri. Nel rivendicare la “straordinaria vittoria” del centrodestra in Calabria con Jole Santelli, infatti, Meloni si è soffermata su un dato politico che spiega i numeri della debacle M5S. “C’è un Sud che chiede sviluppo, infrastrutture, la possibilità di dimostrare il suo valore”, ha sottolineato. Quel Sud ha parlato chiaramente nelle urne calabresi e ha detto che della ricetta assistenzialista del M5S non sa che farsene. FdI da subito si è fatto portavoce di questo Sud, parlando di “infrastrutture di cittadinanza, impresa, rientro dei giovani”. E la risposta dei cittadini è stata chiara.

Guardando alle prossime sfide

Dunque, a leggerle in profondità, queste elezioni, pur con due risultati diversi, hanno detto che gli italiani vogliono altre risposte, altri segnali, altre formule rispetto a quelle proposte da un M5S che ha tradito tutte le aspettative e da un Pd asfittico che ha avuto bisogno della fiammata delle sardine per “restituire un po’ di senso di appartenenza al proprio elettorato”, come ha notato la stessa Meloni, rimarcando anche che grazie alle sardine la sinistra ha potuto violare tutte le norme della par condicio. Lo sguardo, dunque, è già tutto rivolto alle prossime sfide: al lavoro che i consiglieri eletti di FdI in entrambe le regioni faranno per non deludere quelle istanze uscite dalle urne; alle prossime regionali, che interesseranno sei regioni; all’opposizione ai giallorossi che occupano Palazzo Chigi. Con un appuntamento già fissato: FdI già da questo fine settimana sarà di nuovo in piazza a raccogliere le firme per le proposte di legge costituzionali.

Meloni: “FdI unico partito che cresce ovunque. Lavoriamo per la coalizione”

Un lavoro che FdI vede in ottica di coalizione e nel quale esce ancora di più rafforzato come “unico partito che cresce ovunque”. In Emilia Romagna si è attestato (dati non ancora definitivi) oltre l’8,5% e in Calabria oltre l’11%. “Il risultato di FdI – ha commentato Meloni – ha la particolarità di essere molto omogeneo. Si attesta da Nord a Sud intorno al 10-11%, la sua media di consenso è nazionale”. Lega e FI hanno, invece, oscillazioni molto più ampie da un territorio all’altro. Significa che FdI può recriminare qualcosa rispetto agli alleati? “Questo non è il mio stile. Noi – ha risposto Meloni a chi lo chiedeva – crediamo che l’obiettivo sia la crescita della coalizione, andando a prendere voti fuori dal nostro perimetro”. “La politica è più complessa dell’aritmetica”, ha chiarito la Meloni, per la quale per il successo di FdI, più che ai voti mancati a Forza Italia, bisogna guardare a quelli mancati al M5S.